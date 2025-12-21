Στα χέρια των αστυνομικών Αρχών βρίσκεται ένας 53χρονος άνδρας στην Κρήτη, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο επιχείρησης για παράνομη κατοχή όπλων και συναφούς εξοπλισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το μεσημέρι της Παρασκευής (19/12) αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα, στο σπίτι του 53χρονου, σε περιοχή του Πλατανιά. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν εκατοντάδες φυσίγγια, καθώς και στολές που παραπέμπουν στο σώμα της αστυνομίας και στο Πολεμικό Ναυτικό, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό στις Αρχές.

Ο άνδρας συνελήφθη ενώ τα ευρήματα κατασχέθηκαν και εξετάζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή τους και αν σχετίζονται με άλλες παράνομες δραστηριότητες. Την υπόθεση έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ενώ ο 53χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Εκεί οι αρχές βρήκαν και κατάσχεσαν συνολικά:

531 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

μεταλλική ράβδος

γεμιστήρας πιστολιού

εξάρτημα γέμισης γεμιστήρα,

είδη ένδυσης με διακριτικά και σήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πολεμικού Ναυτικού.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.