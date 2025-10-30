Ένα σοβαρό περιστατικό διατάραξε τη νυχτερινή ηρεμία τουριστικής μονάδας στη Ρόδο, το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου 2025.

Ένας 54χρονος Γάλλος υπήκοος, συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού, πρόκληση σωματικής βλάβης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Θύμα φέρεται να είναι 66χρονη Αμερικανίδα τουρίστρια που διέμενε στο ίδιο ξενοδοχείο.

Η νύχτα του τρόμου

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 20:00, σε ξενοδοχείο επί της λεωφόρου Καλλιθέας.

Ο 54χρονος, που διέμενε επίσης στο συγκρότημα, φέρεται να προσέγγισε το δωμάτιο της 66χρονης, να χτύπησε επίμονα την πόρτα της και να της ζήτησε να ανοίξει.

Όταν εκείνη αρνήθηκε, ο δράστης, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, άρχισε να φωνάζει και να χτυπά με δύναμη την πόρτα μέχρι που τελικά την έσπασε και εισήλθε στο δωμάτιο, φορώντας μόνο μία πετσέτα.

Η γυναίκα περιέγραψε στους αστυνομικούς ότι ο άνδρας την ακινητοποίησε με βία, την έριξε στο κρεβάτι και προσπάθησε να την εξαναγκάσει σε γενετήσια πράξη.

Παρά τη σωματική υπεροχή του, εκείνη αντιστάθηκε και κατάφερε να καλέσει σε βοήθεια.

Οι κραυγές της κινητοποίησαν υπαλλήλους και πελάτες του ξενοδοχείου, που έσπευσαν στο δωμάτιο και ακινητοποίησαν τον δράστη μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί.

Η άμεση επέμβαση της αστυνομίας

Η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. της Ρόδου ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό και έσπευσε στο σημείο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 54χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Κατά την προσαγωγή του, σύμφωνα με τις αρχές, βρισκόταν σε κατάσταση εκτός ελέγχου και δεν συνεργαζόταν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της απόπειρας βιασμού, της σωματικής βλάβης και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Οι καταθέσεις και οι ενδείξεις

Η 66χρονη Αμερικανίδα, εμφανώς σοκαρισμένη, έδωσε λεπτομερή κατάθεση παρουσία διερμηνέα. Περιέγραψε με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο ο δράστης εισέβαλε στο δωμάτιό της και την ακινητοποίησε. Όπως κατέθεσε, ο άνδρας τη χτύπησε στο πρόσωπο, προκάλεσε εκδορές στο μάτι και στο στόμα της, ενώ κατά τη διάρκεια της πάλης η πετσέτα που φορούσε έπεσε, αποκαλύπτοντας ότι βρισκόταν γυμνός.

Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι την προηγούμενη ημέρα ο άνδρας είχε προσπαθήσει να ανοίξει την πόρτα του δωματίου της με κάποιο κλειδί ενώ εκείνη κοιμόταν, γεγονός που είχε ήδη δημιουργήσει ανησυχία. Μετά το περιστατικό, εξέφρασε φόβο μήπως συναντήσει τον κατηγορούμενο στο αεροδρόμιο, καθώς και οι δύο είχαν προγραμματισμένες πτήσεις για την ίδια ημέρα.

Εντολή για ιατροδικαστική εξέταση

Με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση της παθούσας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα τραύματα που υπέστη και να καταγραφούν τα ευρήματα που θα συνδράμουν στη διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, η Αστυνομία συνέλεξε φυσικά αντικείμενα από τον χώρο του συμβάντος, τα οποία θα σταλούν για εργαστηριακή ανάλυση.

Ο συλληφθείς, 54 ετών, Γάλλος υπήκοος, δήλωσε μόνιμος κάτοικος Annecy της Γαλλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχε αφιχθεί στο νησί για ολιγοήμερες διακοπές. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν αν ο ίδιος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις γαλλικές ή άλλες ευρωπαϊκές αρχές για παρόμοια περιστατικά.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα αποσταλεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ ο δράστης παραμένει υπό κράτηση μέχρι να απολογηθεί.

