Στην σύλληψη ενός 54χρονου άνδρα, με… αδυναμία στην κλοπή ρολογιών, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, σε περιοχή της Αττικής.

Κατηγορείται για διακεκριμένη περίπτωση κλοπών, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, ο ανωτέρω Έλληνας δράστης, το διάστημα από το 2018 έως και το 2019, αφαίρεσε από αποθήκη εταιρείας, στην οποία εργαζόταν ως εξωτερικός συνεργάτης, ρολόγια και κοσμήματα, συνολικής αξίας άνω των 120.000 ευρώ και στη συνέχεια τα διέθετε προς πώληση.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πιστόλι με 5 φυσίγγια καθώς και συνολικά 94 ρολόγια, τα οποία αναγνωρίσθηκαν από τον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας, ως μέρος των κλαπέντων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

