Συνελήφθη, βραδινές ώρες της 16-5-2026, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών/Γ.Α.Δ.Α., 55χρονος αλλοδαπός για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από ανωτέρω αστυνομικούς, στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μετά από την άφιξή του με πτήση από το Κάιρο και εντός των αποσκευών του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.479 πακέτα τσιγάρα.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.