Συνελήφθη χθες (01/12) 55χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε τις βραδινές να κινείται με ταχύτητα 179 χιλιόμετρα την ώρα επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, στην περιοχή του Ελληνικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Αρχών, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 55χρονος κινούνταν με 179 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 70 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.