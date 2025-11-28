Συνελήφθη χθες (27/11) ο 55χρονος, μετά από την καταγγελία της 31χρονης κόρης του, για χρόνια σεξουαλική κακοποίηση. Η υπόθεση αποκαλύπτει μια βαθιά σκοτεινή πραγματικότητα κακοποίησης μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, ενώ τα αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου DNA έδειξαν με συμβατότητα 99,9% ότι ένα από τα παιδιά της κόρης του είναι βιολογικό του παιδί.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από το τμήμα φυγόποινων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, μετά την έκδοση εντάλματος. Ο 55χρονος οδηγήθηκε στον Ανακριτή, του διορίστηκε συνήγορος και η απολογία του προγραμματίστηκε για τη Δευτέρα.

Κατάθεση της 31χρονης – Χρόνια κακοποίηση σε κλίμα φόβου

Η 31χρονη κατέθεσε χωρίς όρκο και με την παρουσία ψυχολόγου, περιγράφοντας ότι από την ηλικία των 16 ετών δεχόταν καθημερινές ή σχεδόν καθημερινές πράξεις εξαναγκασμού από τον πατέρα της, στο σπίτι όπου ζούσε μαζί με τη γιαγιά της, μετά από τον χωρισμό των γονιών. Όπως κατέθεσε, υπήρχαν απειλές κατά της ζωής της, επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας και πλήρης απώλεια ελέγχου και αυτοδιάθεσης.

Περιέγραψε ότι ο 55χρονος ήταν επί χρόνια εξαρτημένος από κάνναβη και εμφανιζόταν απρόβλεπτος και απειλητικός. Τα περιστατικά σταμάτησαν πριν από τέσσερα χρόνια, όταν έμεινε έγκυος στο δεύτερο παιδί της και αποφάσισε να απομακρυνθεί. Τότε δεν είχε αντιληφθεί την πιθανότητα αιμομιξίας, καθώς βρισκόταν σε σχέση με άλλο άνδρα, κάτι που αποκαλύφθηκε αργότερα μέσω της επιστημονικής ανάλυσης DNA.

Η ψυχολόγος που παρευρέθηκε κατέγραψε τη μεγάλη συναισθηματική επιβάρυνση της 31χρονης και την ανάγκη θεραπευτικής υποστήριξης, στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη στην ανακριτική διαδικασία.

Το εργαστηριακό εύρημα που ανατρέπει την υπόθεση

Με εισαγγελική παραγγελία ελήφθη δείγμα DNA από τον 55χρονο και το τρίχρονο παιδί της 31χρονης. Η ανάλυση, η οποία ακολούθησε πλήρες πρωτόκολλο αλυσίδας φύλαξης, έδειξε συμβατότητα 99,9% ως προς τη βιολογική πατρότητα. Το πρώτο παιδί της 31χρονης, δεν παρουσίασε συγγενικό δεσμό με τον 55χρονο.

Το ποσοστό 99,9% στην ταυτοποίηση γενετικών δεικτών θεωρείται συντριπτική ένδειξη, ότι ο κατηγορούμενος είναι ο βιολογικός πατέρας. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί κρίσιμο και αντικειμενικό στοιχείο στη δικογραφία.

Η υπερασπιστική θέση του 55χρονου

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες βιασμού, ισχυριζόμενος ότι οι σεξουαλικές επαφές υπήρξαν σύντομες και συναινετικές, θέση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αναφορές της 31χρονης για βιασμό κατ’εξακολούθηση.

Η δικαστική διερεύνηση θα επικεντρωθεί στο εάν υπήρχε καθεστώς φόβου και ανισορροπίας ισχύος, το οποίο, αν επιβεβαιωθεί, ακυρώνει οποιαδήποτε έννοια συναίνεσης. Παράλληλα θα εξεταστούν οι καταθέσεις, τα εργαστηριακά ευρήματα και πιθανές μαρτυρίες, από άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος.