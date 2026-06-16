Αρχαία αντικείμενα στο διαδίκτυο ήθελε να πουλήσει ένας 56χρονος αλλά δεν φανταζόταν ότι την «εμπορική του δραστηριότητα» θα είχαν εντοπίσει και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών.

Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι ο 56χρονος εισήγαγε από το εξωτερικό και κατείχε αρχαία νομίσματα και αντικείμενα. Πριν οι αρχαιότητες κάνουν «φτερά» οργανώθηκε επιχείρηση στην Αττική και τελικά συνελήφθη.

Ακολούθησε έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στο σπίτι του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

36 νομίσματα,

15 μεταλλικές πόρπες,

9 δαχτυλίδια,

8 αιχμές βελών,

πήλινη φιάλη,

πήλινη λαβή,

αντικείμενο με γυναικεία κεφαλή,

αγγείο,

περιδέραιο τοποθετημένο σε κορνίζα,

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα εξετάσθηκαν από νομισματολόγο και αρχαιολόγο, οι οποίοι γνωμάτευσαν ότι τα 35 νομίσματα εμπίπτουν στη νομοθεσία για την προστασία αρχαιοτήτων, ενώ για τα λοιπά τέχνεργα θα ακολουθήσει περαιτέρω αξιολόγηση και τεκμηρίωση.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των αρχαιοτήτων, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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