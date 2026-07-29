Συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας (27/07) στην περιοχή της Οινόης, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας – Ειδυλλίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, ένας 56χρονος ημεδαπός.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων συντροφιάς, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Έφοδος μετά από καταγγελία – Σώθηκαν 14 ζώα

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε μετά από συγκεκριμένη καταγγελία που δέχθηκε η Υπηρεσία για οικία στην Οινόη, στην οποία λειτουργούσε παράνομο εκτροφείο ζώων.

Κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στον προαύλιο χώρο του σπιτιού, εντοπίστηκαν συνολικά 9 σκύλοι, 4 κουτάβια και ένα άλογο, τα οποία διαβιούσαν κάτω από ακατάλληλες συνθήκες που δεν πληρούσαν τους κανόνες ευζωίας.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως ο αρμόδιος Εισαγγελέας και ξεκίνησε η διαδικασία ασφαλούς απομάκρυνσης των ζώων, τα οποία παραδόθηκαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα και προστασία.

Βρέθηκε οπλοστάσιο-μαμούθ στο σπίτι

Παράλληλα με τον έλεγχο στους εξωτερικούς χώρους, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα και στο εσωτερικό της οικίας, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας τεράστιος αριθμός όπλων και πυρομαχικών.

Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν:

32 όπλα (πιστόλια, καραμπίνες, αεροβόλα)

(πιστόλια, καραμπίνες, αεροβόλα) 477 φυσίγγια πυροβόλων όπλων

πυροβόλων όπλων 700 σφαιρίδια αεροβόλου όπλου

αεροβόλου όπλου 5 σπαθιά , 18 μαχαίρια , 3 σουγιάδες και 2 τσεκούρια

, , και 1 μπαλτάς

7 διόπτρες, 2 λέιζερ και 3 γεμιστήρες

Ο 56χρονος οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.