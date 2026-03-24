Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 20/3, στην περιοχή της Αρτέμιδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάτων – Αρτέμιδος/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., 61χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας που περιήλθε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάτων – Αρτέμιδος, αναφορικά με άνδρα ο οποίος διακινεί ποσότητες κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, μεσημβρινές ώρες της 20-3-2026, εντοπίστηκε ο 61χρονος, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-3 κιλά κάνναβης,

-2 καραμπίνες,

– περίστροφο,

– συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (τέιζερ),

-2 μαχαίρια,

-2 αναδιπλούμενοι σουγιάδες,

– τρίφτης,

– ζυγαριά ακριβείας,

-4 συσκευές κινητών τηλεφώνων και

– το χρηματικό ποσό των 890 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.