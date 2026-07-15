Μια καλά οργανωμένη επιχείρηση διακίνησης και συσκευασίας ναρκωτικών ουσιών στην Αττική εξαρθρώθηκε από το Λιμενικό Σώμα.

Συγκεκριμένα συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης 14 Ιουλίου 64χρονος Αλβανικής καταγωγής, από τα στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) σε συνεργασία με το Γραφείο Ασφάλειας και την Ειδική Ομάδα Επιχειρήσεων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικά στο σπίτι του υπόπτου.

Η έρευνα έγινε με απόλυτη νομιμότητα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, ενώ τον καθοριστικό ρόλο έπαιξε η «ΚΕΛΛΥ», ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών του Λιμενικού Σώματος που οδήγησε με ακρίβεια τους αστυνομικούς στα σημεία όπου ο 64χρονος είχε κρύψει το εμπόρευμά του, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες ότι ο χώρος λειτουργούσε ως «καβάντζα».

Από την κοκαΐνη στα επαγγελματικά μηχανήματα συσκευασίας

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι λιμενικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κέντρο τυποποίησης ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Μία πλαστική συσκευασία με κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 1,7 γρ.

συνολικού μικτού βάρους 1,7 γρ. Μία πλαστική συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης μικτού βάρους 301 γραμ.

μικτού βάρους 301 γραμ. Ένα πλακίδιο κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) μικτού βάρους 100 γραμ.

(σοκολάτα) μικτού βάρους 100 γραμ. Ένα πλακίδιο κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) μικτού βάρους 90 γραμ.

(σοκολάτα) μικτού βάρους 90 γραμ. Μία πλαστική συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης μικτού βάρους 5 γραμ.

Ένα δίπλωμα οδήγησης με υπολείμματα κοκαΐνης,

Ένα κεραμικό πιάτο με υπολείμματα κοκαΐνης,

Μία ζυγαριά ακριβείας με δυνατότητα ζύγισης έως 5 κιλά,

με δυνατότητα ζύγισης έως 5 κιλά, Ένα μηχάνημα θερμής κόλλησης συσκευασίας,

Ένα ρολό διαφανούς πλαστικής μεμβράνης,

Τρεις πλαστικές συσκευασίες αεροστεγώς σφράγισης,

Δύο ταινίες συσκευασίας και

Δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Η έρευνα στην επιχείρηση και τα κατασχεθέντα μετρητά

Η επιχείρηση του Λιμενικού δεν σταμάτησε στο σπίτι του 64χρονου. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αρχές πραγματοποίησαν παράλληλη έρευνα σε εμπορική επιχείρηση που διατηρεί ο συλληφθείς σε περιοχή της Αττικής, όπου οι λιμενικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για παράβαση του ν. 4139/13 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών».

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ όλα τα κατασχεθέντα πειστήρια και οι ναρκωτικές ουσίες πρόκειται να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για την επίσημη εργαστηριακή τους πιστοποίηση.