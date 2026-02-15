Στα χέρια των αστυνομικών Αρχών βρίσκεται ένας 64χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε στην κατοχή του ένα «μίνι οπλοστάσιο». Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, αστυνομικοί, αξιοποιώντας στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει εις βάρος του, πραγματοποίησαν χθες (14/2)συντονισμένη επιχείρηση σε σπίτια και σε αποθηκευτικούς χώρους, που χρησιμοποιούσε σε περιοχή του Δήμου Φαιστού.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, φυσίγγια και άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με οπλισμό, ενώ ο 64χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

• 1 πολεμικό τυφέκιο,

• 19 πλήρη φυσίγγια διαφορών τύπων και διαμετρημάτων,

• 1 περίστροφο,

• 1 σπρέι πιπεριού,

• 1 γκλοπ,

• 2 ασύρματοι,

• 1 βλήμα φυσιγγίου,

• 1 σετ καθαριστικών όπλου και

• Κάλυκες

Ο 64χρονος θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή ενώ η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.