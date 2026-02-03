Συνελήφθη εξηνταπεντάχρονη γυναίκα η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός, όμως όπως αποδείχτηκε τελικά «έκανε καριέρα» στις ληστείες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η 67χρονη εργαζόμενη ως οικιακή βοηθός στην περιοχή του Ιλίου, τον τελευταίο ενάμισι χρόνο και εκμεταλλευόμενη την εύκολη πρόσβαση που είχε σε όλους τους χώρους του σπιτιού και τις πολλές ώρες που έμενε μόνη της, αφαιρούσε συστηματικά κοσμήματα αξίας και χρηματικά ποσά.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή και στο σπίτι της εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος κοσμημάτων,

πλήθος ρολογιών και

χρηματικό ποσό που είχε αφαιρέσει νωρίτερα

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση διαλευκάνθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου.