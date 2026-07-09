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Επιτυχία στην καταπολέμηση της διεθνούς αρχαιοκαπηλίας και της παράνομης εμπορίας πολιτιστικών αγαθών κατέγραψε η Ελληνική Αστυνομία.
Η επιχείρηση έφερε στο φως σπάνια κειμήλια που προστατεύονται αυστηρά από τον αρχαιολογικό νόμο, ενώ ο τρόπος δράσης του συλληφθέντος δείχνει μεθοδική και οργανωμένη δραστηριότητα.
Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη, χθες Τετάρτη 8 Ιουλίου, σε περιοχή της Αττικής, 71χρονος ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων, καθώς και της νομοθεσίας για τα όπλα.
Από αμφορείς μέχρι drone: Τι βρέθηκε στην κατοχή του 71χρονου
Κατά τη διάρκεια ερευνών σε επαγγελματικό χώρο του 71χρονου, καθώς και στην οικία του, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα ιδιότυπο «ιδιωτικό μουσείο».
Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 4 οξυπύθμενοι αμφορείς, τμήματα αμφορέων,
- τμήματα αγγείων,
- τμήμα μυροδοχείου,
- 3 αρχαία νομίσματα,
- 9 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
- υποβρύχια φωτογραφική μηχανή με θήκη,
- μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) με τα εξαρτήματά του,
- 500 ευρώ,
- περικεφαλαία και
- ξίφος με τη θήκη του
Η γνωμάτευση του αρχαιολόγου και η δικαστική συνέχεια
Στο σημείο των ερευνών εκλήθη αρμόδιος αρχαιολόγος για την πρώτη επίσημη εξέταση των ευρημάτων.
Σύμφωνα με τη γνωμάτευσή του, όλα τα κατασχεθέντα αντικείμενα εμπίπτουν ξεκάθαρα στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.
Σε βάρος του 71χρονου σχηματίστηκε βαρύτατη δικογραφία για παραβάσεις του αρχαιολογικού νόμου, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.