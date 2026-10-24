Στη σύλληψη ενός 78χρονου άνδρα προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (22/10) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου, ο οποίος κατηγορείται για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε από τις Αρχές την ώρα που ερευνούσε την περιοχή για ανασφάλιστα οχήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η εγκληματική του δράση είχε ξεκινήσει από τα τέλη του περασμένου Αυγούστου, στοχεύοντας σταθμευμένα αυτοκίνητα κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Ο δράστης είτε εντόπιζε ξεκλείδωτα οχήματα είτε έσπαζε το φινιστρίνι τους, προκειμένου να αφαιρέσει χρηματικά ποσά και αντικείμενα αξίας.

Τι βρέθηκε στην κατ’ οίκον έρευνα

Κατά την κατ’ οίκον έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Δύο πιστόλια , με το ένα εξ αυτών να φέρει φυσίγγιο στη θαλάμη, έτοιμο προς χρήση.

Μία κυνηγετική καραμπίνα .

Ένα περίστροφο-ρέπλικα .

100 φυσίγγια πιστολιού .

Τρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.