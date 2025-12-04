Σοβαρό περιστατικό προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε παιδική χαρά στο Ίλιον, με δράστη έναν 89χρονο άνδρα ο οποίος και συνελήφθη επιτόπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 16:30, ο ηλικιωμένος πλησίασε 16χρονη που καθόταν μόνη της σε παγκάκι, στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Κάστορος. Αρχικά τη φίλησε στο μάγουλο, στη συνέχεια τη θώπευσε στον μηρό και κατόπιν της πρότεινε να συνευρεθούν ερωτικά έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η ανήλικη πανικοβλήθηκε, απομακρύνθηκε και ειδοποίησε φίλο της που βρισκόταν κοντά. Ο νεαρός κάλεσε άμεσα την Άμεση Δράση, αστυνομικοί της οποίας έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά και προχώρησαν στη σύλληψη του 89χρονου.

Ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Ιλίου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Η υπόθεση αναμένεται να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.