Στα χέρια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ένας άνδρας αφγανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στο ένοπλο επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 13ης Σεπτεμβρίου, έξω από γνωστό beach bar στην Ανάβυσσο.

Ο ύποπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκε ένα πιστόλι, το οποίο έχει ήδη σταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για βαλλιστική εξέταση, προκειμένου να ταυτοποιηθεί αν πρόκειται για το όπλο της συμπλοκής.

Ο ρόλος του Αλκέτ Ριζάι και η διαφυγή του

Κεντρικό πρόσωπο στο ίδιο περιστατικό αποτελεί ο γνωστός βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι.

Τη συγκεκριμένη βραδιά διασκέδαζε στο μαγαζί με την παρέα του, κάνοντας χρήση της 16ης τακτικής άδειας που του είχε χορηγηθεί από τις φυλακές Δομοκού.

Μετά τους πυροβολισμούς, ωστόσο, τα ίχνη του χάθηκαν, με αποτέλεσμα να μην επιστρέψει ποτέ στο σωφρονιστικό κατάστημα και πλέον να καταζητείται ως δραπέτης.

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που τον καταγράφει να κρατάει όπλο και να πυροβολεί στον αέρα.

Τραυματισμοί υπαλλήλων και συλλήψεις

Από τα πυρά τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι του παραλιακού καταστήματος.

Πρόκειται για έναν 20χρονο Έλληνα, που έφερε διαμπερές τραύμα στο πόδι, και έναν 41χρονο Πακιστανό, ο οποίος χτυπήθηκε από εξοστρακισμό σφαίρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία, καθώς και τη σύζυγό του για ψευδή κατάθεση.