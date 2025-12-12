Στη σύλληψη μιας αγρότισσας από τη Λαμία προχώρησε η ΕΛΑΣ με αφορμή βίντεο στο TikTok στα οποία καλούσε σε επιθέσεις σε στελέχη της κυβέρνησης, δικαστές, αστυνομικούς, δημοσιογράφους προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία με τις κατηγορίες της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων και βιαιοπραγιών ή διχόνοιας.

«Σαπίστε τους στο ξύλο»

Η αγρότισσα από τη Λαμία, μεταξύ άλλων, έλεγε στις αναρτήσεις της «όπου βρίσκετε κυβερνητικό, σαπίστε τους στο ξύλο και τα τσογλάνια τους μπασκίνες σαπίστε τους στο ξύλο […] Μην φοβάστε τίποτα δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, μόνο όφελος θα έχουμε αν τους σαπίσουμε στο ξύλο […] Οι μόνοι που έχουν να χάσουν είναι τα κομματόσκυλα αυτοί», σύμφωνα με ρεπορτάζ του lamiareport.

«Σαπίστε τους στο ξύλο, δικαστές, δημοσιογράφους, μπασκίνες, όποιον στηρίζει αυτό το σάπιο σύστημα, τη σάπια Βουλή», αναφέρει, επίσης, ενώ στο τελευταίο βίντεο που ανήρτησε πριν συλληφθεί έκανε λόγο για «νέο Κιλελέρ»

Οδηγείται στον εισαγγελέα

Η αγρότισσα κατηγορείται με το αντίστοιχο άρθρο του Ποινικού Κώδικα και το πρωί της Παρασκευής θα βρεθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, που θα κρίνει αν πράγματι έχουν τελεστεί τα συγκεκριμένα αδικήματα και θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ταυτοποιήθηκε 53χρονη ημεδαπή, η οποία συνελήφθη χθες (11-12-2025) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, η 53χρονη, ανάρτησε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανίζεται η ίδια να καταφέρεται με υβριστικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος της ελληνικής κυβέρνησης και ανώτατου δικαστικού λειτουργού, ενώ προέτρεπε τους ακόλουθούς της σε πράξεις βίας κατά αστυνομικών στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η συλληφθείσα οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

