Γυρνούσε στα στενά του Πειραιά και του Κορυδαλλού και έκανε επιθέσεις σε βάρος γυναικών. Όλες συγκρατούσαν τα χαρακτηριστικά του και έδιναν την περιγραφή του στις κάνοντας την καταγγελία τους. Όμως ο νεαρός άνδρας κάθε φορά κατάφερνε να ξεφεύγει. Το απόγευμα της Δευτέρας όμως εντοπίστηκε από τις Αρχές. Ο 36χρονος Αιγύπτιος δεν ήταν και πολύ συνεργάσιμος όταν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. θέλησαν να τον ελέγξουν. Γι` αυτόν τον λόγο σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για “απείθεια και βία κατά υπαλλήλων” και για “παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών” καθώς δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής στη χώρα μας.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά. Οι αξιωματικοί γρήγορα κατάλαβαν με ποιον είχαν να κάνουν. Κάλεσαν στο τηλέφωνο τις γυναίκες – θύματα ώστε να αναγνωρίσουν τον άνθρωπο που τους είχε επιτεθεί. Λίγο αργότερα, το ένα μετά το άλλο τα θύματα του 36χρονου τον αναγνώριζαν.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για μια απόπειρα βιασμού και για έξι περιπτώσεις “προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας”, ο 36χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά. Παράλληλα, οι Αρχές έχουν ανοίξει και άλλους φακέλους παρόμοιων επιθέσεων για τις οποίες, ενδεχομένως, να ευθύνεται ο νεαρός Αιγύπτιος.