Στη σύλληψη άνδρα που φέρεται να ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στην Πάτρα, για τον άγριο ξυλοδαρμό τριών 19χρονων, με αφορμή το γεγονός ότι φορούσαν μπλούζα με την ελληνική σημαία.

Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα (30/1) το μεσημέρι ενώπιον του Εισαγγελέα Πατρών και συγκεκριμένα στο Δικαστικό μέγαρο Πατρών, με τη σχηματισθείσα εις βάρος του δικογραφία. Ο άνδρας συνελήφθη έπειτα από αναγνώριση από τα θύματα, ενώ σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου έχει αναρτηθεί κάλεσμα για συγκέντρωση αλληλεγγύης, έξω από τα Δικαστήρια.

Όπως κατέθεσαν οι τρεις 19χρονοι στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δέχθηκαν επίθεση από ομάδα περίπου επτά ατόμων που έφεραν, μεταξύ άλλων, σιδηρογροθιές και ρόπαλα. Οι δράστες τους πλησίασαν και αφού τους ρώτησαν αν ανήκουν στη Χρυσή Αυγή, άρχισαν να τους χτυπούν με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και το σώμα.

Αιτία της επίθεσης, φέρεται να ήταν η ελληνική σημαία που απεικονιζόταν στη μπλούζα που φορούσε ένας εκ των νεαρών. Και οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια επέστρεψαν στο σπίτι τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου 2026, στην περιοχή Σκάλες Γεροκωστοπούλου, στην Πάτρα.