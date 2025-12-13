Συνελήφθη χθες (12/12) άνδρας για κλοπές στην Ημαθία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας.

Πιο συγκεκριμένα, ο άνδρας κατηγορείται για κλοπές οχημάτων στη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες τη προηγούμενη ημέρα, αφαίρεσε ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο, αξίας 500 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα, το οποίο αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε πως ο δράστης από τον περασμένο Νοέμβριο, αφαίρεσε από την Ημαθία ακόμη δύο οχήματα.

Ακόμη, φαίνεται να αφαίρεσε τις πινακίδες κυκλοφορίας από ένα τρίτο όχημα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Πηγή: alexandreia-gidas