Στη σύλληψη ενός άνδρα με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο οποίος εντοπίστηκε να κατέχει χειροβομβίδα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) στη Γλυφάδα.

Μυστήριο υπάρχει σχετικά με τα κίνητρα του άνδρα. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο συλληφθείς φέρεται να είχε βάλει στόχο το σπίτι εισαγγελικού λειτουργού, έχοντας λάβει εντολή από έγκλειστο στις φυλακές.

Η συγκεκριμένη οικία φυλασσόταν από ομάδα ΟΠΚΕ και περιπολίες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η χειροβομβίδα φέρεται να είχε παραληφθεί από περιοχή των νοτίων προαστίων της Αττικής.

Οι Αρχές διεξάγουν εκτεταμένη έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν την προέλευση της χειροβομβίδας, καθώς και τον σκοπό για τον οποίο ο συλληφθείς την είχε στην κατοχή του.

Το βάρος της έρευνας πέφτει στις διασυνδέσεις του και στον πιθανό σκοπό της παρουσίας του στο κέντρο της πρωτεύουσας.