Με… «αγγλική ευγένεια» πέρασαν χειροπέδες αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών σε έναν Βρετανό που διακινούσε ναρκωτικά, ο οποίος σήμερα (5/6) το πρωί προσγειώθηκε από το Κατάρ στη χώρα μας.

Ο 42χρονος δεν γνώριζε για την ύπαρξη της ερυθρής αγγελίας του Ηνωμένου Βασιλείου που εκκρεμούσε σε βάρος του ή πίστευε ότι θα μπορούσε να γλιτώσει.

Συγκεκριμένα, τον αναζητούσαν «για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατά το χρονικό διάστημα από το 2015 έως και το 2022».

Όταν, μάλιστα, οι αστυνομικοί του «Ελ. Βενιζέλος» τον ελέγξαν διαπίστωναν ότι είχε στην κατοχή του και πορνογραφικό υλικό.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή.