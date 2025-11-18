Ανήλικος στον Βόλο συνελήφθη χθες (17/11) για ληστεία. Σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και γυναίκα που κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (16/11), όπου φαίνεται δύο δράστες να διέρρηξαν την είσοδο καφετέριας, αφαιρώντας από το εσωτερικό του καταστήματος 40 ευρώ σε μετρητά και ένα κινητό τηλέφωνο. Από τη διάρρηξη προκλήθηκαν επίσης ζημιές στην πόρτα, τις οποίες διαπίστωσε ο ιδιοκτήτης όταν έφτασε στο κατάστημα.

Η Αστυνομία κινήθηκε γρήγορα και ο ανήλικος εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε περιοχή του Βόλου. Από την προανακριτική διαδικασία προέκυψε και η εμπλοκή του συνεργού του, τα στοιχεία του οποίου έχουν επίσης ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση εμπλέκεται και μια γυναίκα. Πρόκειται για τη μητέρα του , η οποία τώρα κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Ωστόσο, οι έρευνες για περισσότερα στοιχεία που ενδεχομένως να συνδέουν τους δύο δράστες και με άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

Πηγή: The Newspaper