Άλλο ένα περιστατικό βίας, που προκαλεί θλίψη και προβληματισμό. Ένας 14χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία, ότι γρονθοκόπησε την δεκαεξάχρονη αδελφή του. Φαίνεται πως προηγήθηκε καβγάς μεταξύ τους για ασήμαντη αφορμή.

Μετά το συμβάν, το οποίο έγινε χθες (22/1) το απόγευμα, η ανήλικη κοπέλα, απευθύνθηκε σε νοσοκομείο, για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Ο 14χρονος, οδηγήθηκε το πρωί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, ενόψει διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας.