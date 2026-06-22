Ένα καίριο χτύπημα στα δίκτυα εμπορίας και διακίνησης συνθετικών ναρκωτικών κατάφεραν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Μετά από μια οργανωμένη επιχείρηση, συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Κυριακής 21 Ιουνίου ένας 44χρονος, υπήκοος Ιράν, ο οποίος είχε μετατρέψει το διαμέρισμά του σε κέντρο αποθήκευσης και μεριδοποίησης σκληρών ουσιών.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από το Γραφείο Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας, οι αστυνομικοί του οποίου αξιοποίησαν πληροφορίες για τη συστηματική και εμπορική δράση του κατηγορουμένου στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Οι λιμενικοί, αφού ταυτοποίησαν τα στοιχεία του 44χρονου, εντόπισαν το σπίτι-κρησφύγετο στην Αθήνα.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού με τη συνδρομή της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας, της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων Πειραιά, καθώς και του εξειδικευμένου αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «ΡΑΝΤΟ», βρέθηκαν δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες με 436,2 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Τα ψηφιακά πειστήρια και η οικονομική αξία της λείας

Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις των αρχών, αξία της συγκεκριμένης ποσότητας κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης ανέρχεται σε περίπου 6.540 ευρώ.

Εκτός από τη συνθετική ουσία, μέσα στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών, έτοιμων για τη μεριδοποίηση και τη διακίνηση των δόσεων στους «πελάτες», ένας μεταλλικός τρίφτης που έφερε εμφανή υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης, μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας και δύο ψηφιακά USB sticks, τα οποία έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να ανακτηθούν αρχεία, ονόματα και διευθύνσεις από το πελατολόγιο του δράστη.

Ο 44χρονος συνελήφθη με την κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Την επίσημη προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας, προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν διασυνδέσεις του συλληφθέντος με ευρύτερα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών.