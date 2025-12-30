Συνελήφθη αστυνομικός στη Ρόδο με μισό κιλό κοκαΐνης.

Πρόκειται για ανθυπαστυνόμο, ενώ μάλιστα υπηρετεί στην εξωτερική φρουρά του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος είχε ταξιδέψει ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά στη Ρόδο, μεταφέροντας τα ναρκωτικά μέσα στο αυτοκίνητό του.

Η κοκαΐνη εντοπίστηκε σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη δίπλα στον λεβιέ ταχυτήτων.

Υπό διερεύνηση βρίσκεται ακόμα η υπόθεση, ενώ αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις των Αρχών για τις κατηγορίες που θα αντιμετωπίσει, καθώς και για τυχόν πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος του.