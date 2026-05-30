Στη σύλληψη αστυνομικού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έπειτα από τυπικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (28/5) στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με το MEGA, ο αστυνομικός συνελήφθη από στελέχη των «Αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε παράνομος οπλισμός, ενώ εξετάζεται το εάν εμπλέκεται και σε κύκλωμα εκβιαστών.

Μία ομάδα ΔΙ.ΑΣ. σταμάτησε για έναν τυπικό έλεγχο μία μηχανή χωρίς πινακίδες, με αποτέλεσμα να συλλάβει τον υπαστυνόμο, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν δύο πιστόλια τύπου Glock, 262 φυσίγγια, 8.000 ευρώ, σπρέι πιπεριού, αλλά και δύο μαχαίρια.