Αστυνομικός της διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής συνελήφθη σήμερα για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια, μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., ο αστυνομικός της ομάδας Ζήτα, οδηγώντας υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 63χρονος υπάλληλος σεκιούριτι που πήγαινε να πιάσει δουλειά, ο οποίος τραυματίστηκε και κατέληξε σήμερα σε νοσοκομείο της Αττικής. Ο αστυνομικός ανέβαινε την οδό Ακαδημίας και έστριψε αριστερά. Το θύμα ήταν σταματημένο στο φανάρι της Βασιλίσσης Σοφίας μπροστά στη Βουλή. Εκεί έγινε η σύγκρουση. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο αστυνομικός να έχει περάσει με κόκκινο.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, ενώ διατάχθηκε και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες σήμερα(13/3/2026), αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 12 Μαρτίου 2026, στο κέντρο της Αθήνας, ο αστυνομικός οδηγώντας υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με έτερη μοτοσικλέτα, που οδηγούσε 63χρονος Έλληνας.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής, όπου ο 63χρονος κατέληξε, μεσημβρινές ώρες σήμερα.

Η προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, ενώ σε βάρος του διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης».