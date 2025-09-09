Ο γιατρός Δημήτρης Λυμπεριάδης είναι ο Διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου που συνελήφθη με την κατηγορία ότι ζητούσε φακελάκια με μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν μέχρι και τις 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ζήτησε τα χρήματα προκειμένου να παρέχει ιδιαίτερη φροντίδα και να παρακολουθεί προσωπικά ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Στην προκειμένη περίπτωση, συνομιλώντας με μια γυναίκα της οποίας ο σύζυγος είχε υποβληθεί σε επέμβαση καρδιάς, της ανέφερε ότι για να αναλάβει τη μετεγχειρητική του φροντίδα η οποία διαρκεί κατά προσέγγιση έξι μήνες, χρειάζεται το ποσό των 4.000 ευρώ.

Η γυναίκα ενοχλημένη, προχώρησε σε καταγγελία στο τμήμα Εσωτερικών υποθέσεων, προσημειώθηκαν τα χαρτονομίσματα και τη δεύτερη φορά που συναντήθηκε μαζί του έγινε και η σύλληψη.

Αυτή τη στιγμή διενεργείται έρευνα στην κατοικία του, ενώ ο ίδιος θα οδηγηθεί στο αυτόφωρο.

Όταν χειρούργησε τον Πέτρο Τατσόπουλο

Ο συγκεκριμένος καρδιοχειρουργός, είναι από τους πιο γνωστούς γιατρούς και μάλιστα το 2019 είχε σώσει τη ζωή του Πέτρου Τατσόπουλου όταν τον έβαλε επειγόντως στο χειρουργείο.

Μιλώντας τότε στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν, εξηγώντας πως όταν έφτασε στο Ιπποκράτειο οι γιατροί ξεκίνησαν να κάνουν στεφανιογραφία, όμως ο Πέτρος Τατσόπουλος άρχισε να έχει δύσπνοια. «Δεν ήξερα εγώ ότι ήταν ο κ. Τατσόπουλος, όταν είδα την κατάσταση είπα τρέχτε τον επάνω, τρέχτε, αλλιώς τελειώνει».

Δείτε το βίντεο: