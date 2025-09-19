Σε ένα διαμέρισμα στην Καλλιθέα είχε βρει καταφύγιο ένας από τους παλαιότερους έγκλειστους των ελληνικών φυλακών. Ο 47χρονος, που είχε ξεκινήσει την παράνομη δράση του το μακρινό 1998 με κλοπές μοτοσικλετών και «αναβαθμίστηκε» στη συνέχεια με ληστείες σε επιχειρήσεις, ήταν κρατούμενος στις φυλακές Τίρυνθας για πολλά χρόνια.

Τον περασμένο Ιούνιο όμως αποφάσισε ότι δεν μπορεί άλλο να μείνει στη φυλακή, παρά το γεγονός ότι διέμενε στις εξωτερικές εγκαταστάσεις του σωφρονιστικού καταστήματος και παράλληλα εργαζόταν. Επίσης, ο 47χρονος, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, θα αποφυλακιζόταν αλλά έκανε το λάθος να δραπετεύσει.

Το ποινικό του παρελθόν ήταν πλούσιο… Συγκεκριμένα, «έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη για σωρεία ποινικών αδικημάτων, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε ληστείες, σύσταση συμμορίας που διέπραττε κλοπές και πλαστογραφίες, αντίσταση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράνομη βία, παράβαση των νόμων περί όπλων, περί ναρκωτικών, περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και για τροχονομικές παραβάσεις.

Στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας εξέτιε συνολική ποινή κάθειρξης 23 ετών και 9 μηνών με εκτιτέα 20 έτη για ληστείες κατά συναυτουργία από άτομα που έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, πλαστογραφία και χρήση πλαστού εγγράφου από κοινού».

Ο 47χρονος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.