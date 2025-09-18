Στη σύλληψη ενός 67χρονου ιερέα προχώρησαν χθες οι αρμόδιες Αρχές, για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση, σε περιοχή του Δήμου Μαρκοπούλου- Μεσογαίας στην Αττική.

Ο ιερέας εντοπίστηκε από κάμερα ασφαλείας σε χώρο δίπλα σε βίλα με πισίνα να βάζει φωτιά, ενώ χθες 17 Σεπτεμβρίου, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, θα οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα, ενώ ήδη του έχει επιβληθεί πρόστιμο, ύψους 1.687,50 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Συνελήφθη χθες, 17 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ημεδαπός, ως υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση, σε περιοχή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στην Αττική και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 €.

Ο ανωτέρω κρατείται και θα οδηγηθεί σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025, ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής»