Στη σύλληψη ενός εφοριακού στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι Αρχές, με την κατηγορία ότι ενημέρωνε καταστηματάρχες εν όψει επικείμενων ελέγχων – με το αζημίωτο. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Β. Ελλάδος.

Έρευνα από το 2024 μετά από καταγγελία ιδιώτη – Συνελήφθη και ένας 76χρονος συνταξιούχος εφοριακός

Εκτός από τον 64χρονο, οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβαν επίσης 76χρονο, συνταξιούχο εφοριακό, που εμφανίζεται να μεσολαβεί στην φερόμενη δράση του πρώτου. Η έρευνα ξεκίνησε το 2024, μετά από καταγγελία που έκανε ιδιώτης.

Ο 64χρονος, που υπηρετεί σε κεντρική ΔΟΥ της Θεσσαλονίκης, φέρεται, επιπλέον, να παρενέβαινε σε αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών προκειμένου να κάνουν τα… στραβά μάτια σε ελεγχόμενες επιχειρήσεις.

Ελέγχονται και άλλα άτομα για την ίδια υπόθεση

Για την ίδια υπόθεση ελέγχονται κι άλλα άτομα και μεταξύ αυτών συνάδελφοι – εφοριακοί του βασικού κατηγορούμενου, υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών, λογιστές και καταστηματάρχες. Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι κυρίως υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν νωρίτερα ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών η οποία απήγγειλε κακουργηματική δίωξη, ενώ τους παρέπεμψε να απολογηθούν σε ειδικό ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία για τις επόμενες μέρες (μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση).

Γιατί διώκονται

Οι διώξεις αφορούν στις εξής πράξεις: εγκληματική συμμορία, δωροληψία υπαλλήλου, άμεση συνέργεια σε δωροληψία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος (τετελεσμένη και σε απόπειρα), ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, παράβαση υπηρεσιακού απορρήτου (κατά συρροή), χρήση υπηρεσιακού απορρήτου με σκοπό βλάβης του Δημοσίου (κατά συρροή), απόπειρα εκβίασης από κοινού με απειλή βλάβης επιχείρησης, παράβαση του νόμου περί μεσαζόντων (εμπορία – επιρροή) και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ