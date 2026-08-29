Στη σύλληψη ενός ειδικού φρουρού προχώρησαν τα στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Η κινητοποίηση των αρχών υπήρξε άμεση μετά από καταγγελία που υπεβλήθη, σύμφωνα με την οποία ο κατηγορούμενος εντόπισε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας μια ανήλικη, την ακολούθησε με το όχημά του και στη συνέχεια προέβη σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Ο ειδικός φρουρός οδηγήθηκε ήδη ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.