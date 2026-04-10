Συνελήφθη στους Αμπελόκηπους και επί της Βασιλίσσης Σοφίας τα ξημερώματα Παρασκευής (10/4), κατά τη διάρκεια τυπικού αστυνομικού ελέγχου, η εγγονή πασίγνωστου πολιτικού, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Βρέθηκε στην κατοχή της πολύ μικρή ποσότητα κάνναβης, βάρους 3,11 γραμμαρίων. Πρόκειται για την εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου.

Το περιστατικό συνέβη στις 02:20. Η εγγονή του πολιτικού συνοδευόταν από έναν φίλο της στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν ένα στιλέτο, ένα φυσίγγιο και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους.