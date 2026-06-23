Έναν 25χρονο επιδειξία συνέλαβαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην περιοχή γύρω από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το απόγευμα της Δευτέρας, 22 Ιουνίου.

Ύστερα από τηλεφώνημα που έγινε στο «100», ο νεαρός από την Υεμένη εντοπίστηκε με κατεβασμένο το παντελόνι, ενώ λίγο νωρίτερα είχε έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με μια 26χρονη γυναίκα, σε υπόγεια διάβαση κοντά στο πανεπιστήμιο. Η κοπέλα, «πάγωσε» όταν τον είδε μπροστά της, ενώ το… απροσδόκητο τετ α τετ έγινε δίπλα σε παιδικά χαρά με μικρά παιδιά, όπου η γυναίκα βρήκε καταφύγιο.

Αστυνομικοί έκαναν περιπολίες στη γύρω περιοχή και τελικά, στην οδό Λαγουμτζή, κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Ο 26χρονος οδηγήθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, καθώς και για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.