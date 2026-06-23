Έναν 25χρονο επιδειξία συνέλαβαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην περιοχή γύρω από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το απόγευμα της Δευτέρας, 22 Ιουνίου.

Ύστερα από τηλεφώνημα που έγινε στο «100», ο νεαρός από την Υεμένη εντοπίστηκε με κατεβασμένο το παντελόνι, ενώ λίγο νωρίτερα είχε έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με μια 26χρονη γυναίκα, σε υπόγεια διάβαση κοντά στο πανεπιστήμιο. Η κοπέλα, «πάγωσε» όταν τον είδε μπροστά της, ενώ το… απροσδόκητο τετ α τετ έγινε δίπλα σε παιδικά χαρά με μικρά παιδιά, όπου η γυναίκα βρήκε καταφύγιο.

Αστυνομικοί έκαναν περιπολίες στη γύρω περιοχή και τελικά, στην οδό Λαγουμτζή, κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Ο 26χρονος οδηγήθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, καθώς και για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #επιδειξίας #πανεπιστήμιο #Πάντειο #Πάντειο Πανεπιστήμιο #σύλληψη