Στη σύλληψη ενός 54χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στα Χανιά, μετά από τους ισχυρισμούς του, ότι έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει τον αγνοούμενο 33χρονο γιατρό Αλέξη μέσω μιας πρωτοποριακής τεχνολογίας, την οποία αποκαλεί «κβαντική τεχνολογία» και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του επιχειρείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας πήρε από την οικογένεια τρίχες του 33χρονου αγνοούμενου, τις οποίες τοποθέτησε σε ένα ειδικό όπως είπε, μηχάνημα και μέσω κβαντικής φυσικής και δορυφόρων, εντόπισε ίχνη του αγνοούμενου στο λιμάνι της Σούδας. Ωστόσο, υποστήριξε πως δεν μπορούσε να τον βρει, επειδή κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Ο 33χρονος γιατρός, που εργάζεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου, όταν και η τελευταία φορά που τον είδαν ήταν στην περιοχή Φρε Χανίων, όπου το όχημά του ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης. Από εκείνη τη στιγμή, δεν έχει υπάρξει κανένα ίχνος του, παρά τις εντατικές έρευνες που διεξάγονται από τις Αρχές και την οικογένειά του.

Η αγωνία της οικογένειας του αγνοούμενου γιατρού, είναι ασταμάτητη. Ο πατέρας του ανέφερε ότι είχαν επικοινωνήσει για τελευταία φορά την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, και έκτοτε δεν έχει καμία είδηση. Μάλιστα, αναφέρθηκε ότι ο γιος του αντιμετώπιζε κάποια προσωπικά ζητήματα τα τελευταία τρία χρόνια, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για κάποια ενδεχόμενη απειλή ή για κάποιο σοβαρό επαγγελματικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε στην εργασία του.

Επίσης, πρόσθεσε ότι το γεγονός ότι ο γιος του είχε εξαφανιστεί στο παρελθόν δύο φορές, ενισχύει την ελπίδα ότι ίσως και τώρα να βρεθεί σύντομα, όπως είχε συμβεί και στις προηγούμενες περιπτώσεις.

Τι είπε ο πατέρας του αγνοούμενου γιατρού στη «Ζούγκλα»

«Την προηγούμενη Κυριακή μιλούσαμε όλη μέρα μέσω τηλεφώνου. Είχαμε επαφή αλλά μετά τις 16.00 το απόγευμα όλα άλλαξαν», είπε σε δηλώσεις του στη «Ζούγκλα» ο διακεκριμένος γιατρός, Γιώργος Τσικόπουλος, πατέρας του 33χρονου γιατρού. Ο Γιώργος Τσικόπουλος, περιέγραψε στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα όλες εκείνες τις ώρες αγωνίας μέχρι να φτάσει στο Ηράκλειο, όπου διαπίστωσε τελικά πως το κινητό του γιου του ήταν κλειστό.

«Στις 16.00 μιλήσαμε και κατάλαβα ότι δεν ήταν καλά. Μου το είπε και μου ζήτησε να πάω να τον δω. Κάναμε συμφωνία και του είπα πως εάν προκύψει κάτι άλλο, να με ενημερώσει. Αμέσως έβγαλα εισιτήριο για να ταξιδέψω στο Ηράκλειο το ίδιο βράδυ, αλλά στις 20.00 μου τηλεφώνησε εκ νέου και μου είπε ότι δεν με χρειάζεται», προσέθεσε (ακούστε ΕΔΩ το ηχητικό).

Στην εξαφάνιση του 33χρονου αναφέρεται με ανησυχία σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο γνωστός γιατρός του Βενιζέλειου, Γιώργος Μαστοράκης. «Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Βοηθήστε αν έχετε κάποιο στοιχείο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης έκανε και ο Δημήτρης Φλυτζανής, Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Βενιζέλειου Νοσοκομείου σημειώνοντας ότι: «Θέλω να εκφράσω ως άνθρωπος την αγωνία και την ελπίδα όλων μας για τον συνάδελφό μας Αλέξη. Ένα νέο παλικάρι, αγαπητό σε όλους. Πιστεύουμε ότι θα βρεθεί σύντομα και καλά στην υγεία του. Στεκόμαστε δίπλα στους δικούς του ανθρώπους, περιμένοντας να επιστρέψει».



Συνεχιζόμενες Έρευνες

Εν μέσω της αγωνίας της οικογένειας και της τοπικής κοινωνίας, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ και των drones, εστιάζοντας σε περιοχές γύρω από τον Αποκόρωνα Χανίων, όπου βρέθηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου. Παράλληλα, η μητέρα του 33χρονου βρίσκεται στην Κρήτη, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες της αστυνομίας για την ανεύρεσή του.

Κάλεσμα της οικογένειας

Η οικογένεια του Αλέξη παραμένει σε κατάσταση σοκ και ζητά από οποιονδήποτε έχει οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει με τις Αρχές. Στην προσπάθεια εντοπισμού του γιατρού, η οικογένειά του και οι συνάδελφοί του από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο ενώνουν τις δυνάμεις τους, ελπίζοντας σε ένα θετικό αποτέλεσμα και την επιστροφή του 33χρονου υγιή.

Χρήσιμη οποιαδήποτε πληροφορία για τον εντοπισμό του

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,94 μ., μυώδη σωματότυπο και ξανθά μαλλιά, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε, την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του. Παρά τη συστηματική κινητοποίηση των Αρχών, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον άμεσο εντοπισμό του.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ, σύμφωνα με το Silver Alert που εκδόθηκε, οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για την ασφάλεια και τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού.