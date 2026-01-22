Διαλευκάνθηκε η υπόθεση που αφορούσε το 19χρονο Γερμανό που είχε αποπειραθεί να δώσει τέλος στη ζωή του στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο νεαρός άνδρας σε πρώτη φάση πέταξε ένα ρολό χαρτί υγείας με εύφλεκτο υγρό, στο οποίο είχε βάλει φωτιά σε ένα αυτοκίνητο. Στη συνέχεια και αφού πέρασαν αρκετές ώρες, προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του, πέφτοντας από τα Ενετικά Τείχη.

Εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας για εμπρησμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν λίγες ημέρες, ο 19χρονος βρισκόταν στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου του στο Ηράκλειο, όταν πέταξε το χαρτί υγείας που καιγόταν σε ένα αυτοκίνητο, που ήταν σταθμευμένο κάτω από το ξενοδοχείο, στο οποίο διέμενε.

Πολύ σύντομα ταυτοποιήθηκε από τις αστυνομικές Αρχές, ενώ ο ίδιος ήταν νοσηλευόμενος στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, βαρύτατα τραυματισμένος στα κάτω άκρα, έπειτα από από την πτώση του.

Για την περίπτωσή του, έχει ενημερωθεί η πρεσβεία της Γερμανίας στην Αθήνα.