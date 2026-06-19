Στη σύλληψη ενός 19χρονου νεαρού προχώρησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/6) αστυνομικοί της ΟΠΚΕ στα Άνω Λιόσια, καθώς είχε μετατρέψει το αυτοκίνητό του σε μια πραγματική «κινητή ντίσκο», προκαλώντας έντονη ηχορύπανση στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή, αντιλήφθηκαν τον ιδιαίτερα δυνατό θόρυβο από τη μουσική που αναστάτωνε τη γειτονιά. Ακολουθώντας την πηγή του ήχου, εντόπισαν ένα αυτοκίνητο τύπου Smart, από το οποίο ακουγόταν τραγούδια σε εξαιρετικά υψηλή ένταση.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο 19χρονος οδηγός είχε εγκαταστήσει στο όχημα συνολικά 14 ηχεία και δύο ενισχυτές, δημιουργώντας ένα ισχυρό ηχοσύστημα που λειτουργούσε σε πολύ υψηλά ντεσιμπέλ.

Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι το συγκεκριμένο όχημα κυκλοφορούσε συχνά στους δρόμους των Άνω Λιοσίων με τη μουσική στη διαπασών, προκαλώντας αναστάτωση και διαταράσσοντας την κοινή ησυχία, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο 19χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Φυλής, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη δικαστική οδό.

Οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ. αποτυπώνουν το εντυπωσιακό ηχοσύστημα που είχε εγκατασταθεί στο μικρό όχημα, με δεκάδες ηχεία, γούφερ και ενισχυτές, παραπέμποντας περισσότερο σε επαγγελματική ηχητική εγκατάσταση παρά σε αυτοκίνητο καθημερινής χρήσης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ. ΑΣ.

«Αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. συνέλαβαν, μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα (18-6-2026), οδηγό οχήματος που προκαλούσε διατάραξη της κοινής ησυχίας στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. εντόπισαν όχημα στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, εξοπλισμένο με ηχοσύστημα υψηλής ισχύος, το οποίο είχε τεθεί σε πλήρη λειτουργία, με αποτέλεσμα την διατάραξη της κοινής ησυχίας της περιοχής.

Το εν λόγω όχημα ακινητοποιήθηκε, συνελήφθη ο 19χρονος οδηγός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής για διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ κατασχέθηκαν 14 ηχεία και 2 ενισχυτές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».