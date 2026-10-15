Συνελήφθη σήμερα το πρωί (15/10), στην Άρτα από αστυνομικούς της αρμόδιας υπηρεσίας, ένας νοσοκομειακός γιατρός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για δωροληψία.

Όπως καταγγέλθηκε, ο κατηγορούμενος γιατρός ζήτησε από συγγενή ασθενούς το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ προκειμένου να προβεί στη διενέργεια ιατρικής πράξης και τελικά συμφωνήθηκε να λάβει το ποσό των 250 ευρώ, λόγω της δηλωθείσας αδυναμίας του συγγενούς να συγκεντρώσει το ζητηθέν ποσό.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελίας, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον κατηγορούμενο εντός του νοσοκομείου, ενώ παραλάμβανε από τον συγγενή του ασθενούς το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Τα χρήματα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον συγγενή, ενώ ο συλληφθείς νοσοκομειακός γιατρός θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Σε δήλωσή του για το παραπάνω θέμα, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων) Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε: «Γιατρός του Νοσοκομείου της Άρτας προσήχθη από αστυνομικούς της Ασφαλείας Άρτας στην αστυνομία, κατηγορούμενος για φερόμενο χρηματισμό. Ο γιατρός βρισκόταν στο νοσοκομείο της πόλης. Αν αποδειχθεί η κατηγορία, να απολυθεί πάραυτα από το σύστημα Υγείας».