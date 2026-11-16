Στη σύλληψη του 18χρονου γιου του Νίκου Καρβέλα και της Αννίτας Πάνια, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στη Νέα Ερυθραία, έπειτα από έλεγχο.

Το περιστατικό καταγράφηκε, χθες (15/11) το μεσημέρι, επί της οδού Στροφυλίου, όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον νεαρό και κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντόπισαν στην κατοχή του ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι με λάμα μήκους 12 εκατοστών.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό του όπλου, ο νεαρός προσήχθη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, ενώ με προφορική εντολή αφαίθηκε ελεύθερος και παραπέμφθηκε σε τακτική δικάσιμο.