Στη σύλληψη γνωστού bodybuilder προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν παράνομες αναβολικές ουσίες.

Ο 34χρονος, ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο του bodybuilding και ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διατηρεί λογαριασμούς με χιλιάδες ακολούθους, μέσω των οποίων δημοσιεύει περιεχόμενο σχετικό με γυμναστική και διατροφή, ακόμη και στην πλατφόρμα TikTok.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από έφοδο στο γυμναστήριο που διατηρεί στη συμπρωτεύουσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές εντόπισαν σκευάσματα που φέρονται να περιλαμβάνουν ισχυρές αναβολικές ουσίες.

Μαζί με τον bodybuilder συνελήφθησαν επίσης ο πατέρας και η αδελφή του, οι οποίοι εμφανίζονται ως συνιδιοκτήτες της επιχείρησης και φέρονται να εμπλέκονται στη διάθεση των ουσιών.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με βασικό αντικείμενο να εξακριβωθεί εάν πίσω από τη δραστηριότητα του 34χρονου κρύβεται οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης αναβολικών.