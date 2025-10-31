Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Συνελήφθη λόγω οφειλών προς το Δημόσιο ο γνωστός σεφ Γ. Γ., ο οποίος έχει πολυετή παρουσία στην τηλεόραση, σε πρωινές εκπομπές, συνεργαζόμενος μάλιστα με δύο από τις κορυφαίες παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης.

Καταδικάστηκε και εκδόθηκε βούλευμα σε βάρος του, καθώς φέρεται να μην απέδιδε ΦΠΑ, δημιουργώντας χρέη προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν τις 350.000 ευρώ. Ο 58χρονος σεφ διατηρούσε επί περίπου πέντε χρόνια επιχείρηση εμπορίας τροφίμων, με συνολικά έσοδα που υπολογίζονται μεταξύ 1,3 και 1,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο σεφ συνελήφθη την Παρασκευή (31/10) και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την εκτέλεση της ποινής του. Βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο φυλάκισης, εφόσον δε ρυθμίσει άμεσα τις οικονομικές του εκκρεμότητες.