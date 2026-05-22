Η μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ και δίνει μάχη για τη ζωή του, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το 3χρονο αγγελούδι έχει διασωληνωθεί, καθώς φέρει μώλωπες στο κορμάκι του, εκχυμώσεις και εκδορές, παλιό κάταγμα στο βραχιόνιο, ενώ υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και απεικονιστικές εξετάσεις οι οποίες έδειξαν αιμάτωμα στο κεφάλι. Παιδοχειρουργοί, νευροχειρουργοί και παιδίατροι έπεσαν αμέσως πάνω στο παιδί όταν μεταφέρθηκε αρχικά το βράδυ της Πέμπτης (22/05) στο νοσοκομείο Χανίων.

Όπως ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας, το παιδί μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το 3χρονο αγγελούδι βρισκόταν σε παιδική χαρά της πόλης των Χανίων.

Η μητέρα είναι Ρομά και ο πατέρας Πακιστανός υπήκοος. Οι συνθήκες τραυματισμού του είναι ακόμα υπό διερεύνηση.

