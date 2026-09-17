Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά ενώ αναζητείται και η μητέρα του για την επίθεση των σκυλιών της οικογένειας σε τρεις ανθρώπους.

Υπενθυμίζουμε πως το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου στη Βάρη και σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο μεγαλόσωμα λυκόσκυλα βγήκαν από το σπίτι της οδού Υπάτης και δάγκωσαν αρχικά έναν άνδρα.

Στη συνέχεια, ο 76χρονος άνδρας κάλεσε την 67χρονη συγγενή του προκειμένου να τον βοηθήσει, ωστόσο τα δύο σκυλιά επιτέθηκαν και σε εκείνη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι. Παράλληλα, επιτέθηκαν και σε 57χρονη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και της έγιναν ράμματα στο χέρι και τον μηρό.

Σημειώνεται πως η μητέρα του τενίστα, Ιουλία Σαλνίκοβα, αναζητείται στα πλαίσια του Αυτοφώρου, αφού το ένα εκ των δύο σκυλιών ανήκει σε εκείνη, ενώ το δεύτερο στην θεία του, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή.

Η ανιψιά του 76χρονου, η Τίνα Κασιδόκωστα ήταν μία εκ των τριών θυμάτων της επίθεσης των δύο λυκόσκυλών στη Βάρη. Όπως φαίνεται και στα φωτογραφικά ντοκουμέντα της δάγκωσαν το χέρι.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που τα σκυλιά της οικογένειας Τσιτσιπά αφήνονται εκτός ελέγχου και επιτίθενται σε πολίτες, καθώς το 2023 και το 2025 σημειώθηκαν ακόμη δύο σοβαρά περιστατικά.

Ο ηλικιωμένος που χρειάστηκε ράμματα

Στις 5 Μαΐου 2025 στη Βουλιαγμένη, ένας 71χρονος άνδρας, ο κ. Λάμπρου, περπατούσε στο παραλιακό μέτωπο όταν, σύμφωνα με την καταγγελία του, δέχθηκε επίθεση από τον σκύλο. Ο άνδρας τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, του έγιναν πέντε ράμματα.

Το περιστατικό πήρε και δικαστική διάσταση, καθώς ο 71χρονος, υπέβαλε μήνυση σε βάρος της μητέρας του Στέφανου Τσιτσιπά για απλή σωματική βλάβη και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων. Η Αστυνομία σχημάτισε δικογραφία και αναζήτησε την ιδιοκτήτρια του σκύλου στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Λίγες ώρες αργότερα, η Ιουλία Σαλνίκοβα τοποθετήθηκε δημόσια για το συμβάν, διευκρινίζοντας ότι δεν ήταν εκείνη που είχε βγάλει τον σκύλο βόλτα, αλλά η δίδυμη αδελφή της, Alla. Όπως ανέφερε μέσω του δικηγόρου της, η ίδια εξέφρασε τη συγγνώμη της στην οικογένεια του τραυματία, και δήλωσε ότι θα αναλάβει όποια ευθύνη της αναλογεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο σκύλος βρισκόταν δεμένος σε πάσσαλο με λουρί περίπου τεσσάρων μέτρων, όταν επιτέθηκε στον κ. Λάμπρου, ενώ η συνοδός του φέρεται να βρισκόταν σε κατάστημα εστίασης στην παραλιακή.

Το προηγούμενο περιστατικό με τον 13χρονο

Το 2023 είχε επίσης καταγραφεί αντίστοιχο περιστατικό στη Βουλιαγμένη, με έναν 13χρονο μαθητή να καταγγέλλει επίθεση από σκύλο της οικογένειας. «Γύριζε ο μικρός από το σχολείο και περνώντας έξω από το σπίτι της οικογένειας, βγήκε ο σκύλος από τον κήπο και του επιτέθηκε», είχε αναφέρει η μητέρα του άτυχου αγοριού. Η μητέρα περιέγραψε την επίθεση ως ιδιαίτερα σοβαρή, λέγοντας πως το παιδί έπεσε στο έδαφος και δέχθηκε δαγκώματα στα χέρια και στα πόδια.

«Τον έριξε κάτω και τον δάγκωσε. Τραυματίστηκε αρκετά. Ήταν μεγάλη επίθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την ίδια, καθοριστικό ρόλο στο να απομακρυνθεί το παιδί από το σημείο έπαιξε μία διερχόμενη οδηγός, η οποία αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και σταμάτησε.

«Πέρναγε μία κυρία με το αυτοκίνητο και το είδε και είπε στον μικρό να μπει μέσα και γλίτωσε», είχε δηλώσει. Η μητέρα είχε αναφερθεί και στην επίσκεψή της στο σπίτι μετά το περιστατικό, λέγοντας πως εκεί βρήκε μόνο την οικιακή βοηθό. Όπως υποστήριξε, από την πλευρά της οικογένειας Τσιτσιπά είχε αποδοθεί τότε η ευθύνη στην οικιακή βοηθό.