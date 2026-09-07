Στη σύλληψη ενός 35χρονου, ιδιοκτήτη γνωστού καφέ – μπαρ με αργεντίνικη επωνυμία, προχώρησαν την περασμένη Παρασκευή οι αστυνομικές Αρχές, σε περιοχή της Αττικής. Όπως προέκυψε κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και για την κατοχή αεροβόλου πιστολιού, τα οποία εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων ευρημάτων που κατασχέθηκαν στο σπίτι του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη, απογευματινές ώρες της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχή της Αττικής, 35χρονος, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών στο πλαίσιο αστυνομικών ενεργειών, εξακριβώσεων και διασταυρώσεων στοιχείων, διαπιστώθηκε η εγκληματική δράση του κατηγορούμενου στην κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Ακολούθησε νομότυπη έρευνα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: κοκαΐνη, μεικτού βάρους -5- γραμμαρίων, αεροβόλο πιστόλι,

το χρηματικό ποσό των -915- ευρώ, -2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας και -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».