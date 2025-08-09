Τον δεύτερο «νταή» που στις αρχές Ιουνίου είχε ξυλοκοπήσει, με ένα ακόμα άτομο, έναν υπάλληλο καθαριότητας, συνέλαβαν αστυνομικοί στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Στην ίδια περιοχή δηλαδή όπου είχαν χτυπήσει με μπουνιές και κλωτσιές τον κ. Μιχάλη ο οποίος απλά έκανε την δουλειά του. Τον εντόπισαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ «και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου προκειμένου να δυσχεράνει την αναγνώρισή του, δήλωσε παραποιημένα στοιχεία ταυτότητας».

Όμως ο 38χρονος, αλβανικής καταγωγής, είχε στην κατοχή του και ναρκωτικά και συγκεκριμένα, μικροποσότητες κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και ecstasy.

Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου έγινε διασταύρωση των στοιχείων του και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν εκ των δραστών του ξυλοδαρμού, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Για την ίδια υπόθεση, λίγες μέρες μετά τον ξυλοδαρμό, είχε παρουσιαστεί στις αρχές και ο συνεργός του και ένας από τους «πρωταγωνιστές» του ξυλοδαρμού και είχε πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.