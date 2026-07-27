Χειροπέδες σε έναν 53χρονο καπετάνιο φορτηγού-οχηματαγωγού (Ro-Ro) πλοίου πέρασαν το μεσημέρι της Δευτέρας, 27 Ιουλίου, οι άνδρες της Λιμενικής Αρχής στο Κερατσίνι, καθώς κατηγορείται για σοβαρή παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά από ανώνυμη καταγγελία που έκανε λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία φόρτωσης και για ύπαρξη υπεράριθμων επιβατών. Αν και το πλοίο είχε ήδη αποπλεύσει για το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς Μύκονο, Κω και Ρόδο, το Λιμενικό έδωσε άμεσα εντολή να διακόψει το ταξίδι του και να επιστρέψει στον Νέο Μώλο Δραπετσώνας προκειμένου να ελεγχθεί.

Ο εξονυχιστικός έλεγχος που ακολούθησε από τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος επιβεβαίωσε τις υποψίες. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε πως στο πλοίο βρίσκονταν 15 συνοδοί οχημάτων, ξεπερνώντας το επιτρεπόμενο όριο των 12.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν τρία βυτιοφόρα οχήματα έμφορτα με υγραέριο, τα οποία είχαν σταθμεύσει σε κλειστό χώρο του πλοίου, αντί για το προβλεπόμενο ανοιχτό κατάστρωμα, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλου.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, δόθηκε εντολή για την πλήρη εκφόρτωση του οχηματαγωγού. Ακολούθησε νέα φόρτωση, με αυστηρή τήρηση όλων των πρωτοκόλλων ασφαλούς μεταφοράς, ώστε το πλοίο να μπορέσει τελικά να αναχωρήσει για τους προορισμούς του.

Ο 53χρονος πλοίαρχος αντιμετωπίζει πλέον τη Δικαιοσύνη, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 235 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου, υπαγόμενο στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.