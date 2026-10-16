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Στη σύλληψη ενός καθηγητή Φυσικής Αγωγής προχώρησαν οι Αρχές στη Βούλα, έπειτα από σοβαρές καταγγελίες για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος μαθητών Γυμνασίου.
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται ύστερα από καταγγελία μητέρας μιας 13χρονης μαθήτριας. Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής, όταν ο εκπαιδευτικός άγγιξε την ανήλικη στον μηρό.
Στη συνέχεια, την πόρτα των Αρχών πέρασαν ακόμη δύο μαθητές του σχολείου, οι οποίοι προέβησαν σε ανάλογες καταγγελίες. Τα δύο αγόρια υποστήριξαν ότι ο ίδιος καθηγητής τα αγγίζει στα γεννητικά όργανα.
Ο 58χρονος εκπαιδευτικός οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για τη πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.