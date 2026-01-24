Συνελήφθη μια καθηγήτρια γυμνασίου σχολείου των Σερρών, με την κατηγορία ότι έκλεισε το στόμα ενός 13χρονου μαθητή με χαρτοταινία, επικαλούμενη την δικαιολογία ότι έκανε φασαρία. Το περιστατικό διαδραματίστηκε το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου στο εν λόγω γυμνάσιο των Σερρών.

Η 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια του Γυμνασίου, την πρώτη διδακτική ώρα, τοποθέτησε χαρτοταινία στο στόμα ενός 13χρονου μαθητή, γιατί όπως ισχυρίστηκε η ίδια έκανε φασαρία με άλλους συμμαθητές του και στη συνέχεια έδωσε εντολή σε έναν άλλον 13χρονο συμμαθητή του θύματος και τον έδεσε με χαρτοταινία στα χέρια.

Το συμβάν καταγγέλθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής από την 44χρονη μητέρα του 13χρονου μαθητή στην Ασφάλεια Σερρών.

Η 60χρονη καθηγήτρια συνελήφθη στο σπίτι της από αστυνομικούς της Ασφάλειας και σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Σερρών προκειμένου να απολογηθεί για την ενέργεια που έκανε σε βάρος του 13χρονου μαθητή της.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Καταγγελία: Η καθηγήτρια είδε στα μάτια αδέσποτης γάτας τον… πατέρα της!

Εν τω μεταξύ μια νέα καταγγελία από το σχολικό περιβάλλον, αναφέρει ότι δεν είναι η πρώτη φορά όπου η συγκεκριμένη καθηγήτρια απασχόλησε την εκπαιδευτική κοινότητα και κατ’ επέκταση την τοπική κοινωνία των Σερρών. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του ThessPost.gr, η γενικότερη συμπεριφορά της συγκεκριμένης καθηγήτριας, μόνο απαρατήρητη δεν περνούσε το τελευταίο διάστημα, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για ένα απίστευτο περιστατικό.

Συγκεκριμένα πριν από περίπου δύο εβδομάδες εντόπισε στο προαύλιο του σχολείου μια αδέσποτη γάτα, στα μάτια της οποίας είδε τον… πατέρα της, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι το συγκεκριμένο περιστατικό κινητοποίησε την εκπαιδευτική κοινότητα και από τότε, ξεκίνησε μια εσωτερική έρευνα για το ιστορικό της.

Αν όντως αληθεύει το εν λόγω περιστατικό, θυμίζει τον χαρακτηριστικό ρόλο του Νίκου Τσούκα στην ελληνική ταινία «Το στραβόξυλο» με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Γκιωνάκη.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα

Τα σημάδια, ωστόσο, πλήθαιναν. Με αποκορύφωμα το χθεσινό (23/1) σοκαριστικό περιστατικό, όταν την πρώτη διδακτική ώρα φέρεται να φίμωσε με μονωτική ταινία το στόμα ενός μαθητή ηλικίας 13 ετών, γιατί όπως ισχυρίστηκε η ίδια έκανε φασαρία με άλλους συμμαθητές του. Μάλιστα, στη συνέχεια φέρεται να έδωσε… εντολή σε έναν άλλον 13χρονο συμμαθητή του θύματος να του δέσει τα χέρια με χαρτοταινία, όπως κατήγγειλε η μητέρα του παθόντος μαθητή στην Ασφάλεια Σερρών.

Πηγές: ΕΡΤ – ThessPost.gr