Ένας μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ηρακλείου σε κατάσταση μέθης το βράδυ του Σαββάτου (29/11) όταν κατανάλωσε αλκοόλ σε βραδινή έξοδο κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής εκδρομής.

Στα κρατητήρια καθηγήτρια, εστιάτορας και σερβιτόρος

Ένας ανήλικος μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης ενώ μία καθηγήτρια, ένας εστιάτορας και ένας σερβιτόρος βρέθηκαν στα κρατητήρια. Όλα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου όταν οι μαθητές κάθισαν για φαγητό σε κεντρικό εστιατόριο του Ηρακλείου.

Μετά το φαγητό ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, ως είθισται, πρόσφερε στους πελάτες του αλκοολούχο ποτό. Μόνο που αυτή τη φορά οι πελάτες ήταν ανήλικοι, οι οποίοι βέβαια συνοδεύονταν από τους καθηγητές τους.

Στο νοσοκομείο ο μαθητής

Το αποτέλεσμα ήταν ένας 17χρονος να πιει λίγο παραπάνω και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για τις πρώτες βοήθειες. Ο ανήλικος μαθητής είναι καλά στην υγεία και λίγες ώρες αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Πηγή: patris